«المتحد»: منصة داخلية لتداول العملات الأجنبية إلكترونياً

مال وأعمال

في إطار خطته الرامية لإنجاز عملية التحول الرقمي من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية المبتكرة في نماذج أعمال البنك، أعلن البنك الأهلي المتحد عن إطلاق منصة داخلية لتداول العملات الأجنبية إلكترونيا من قبل موظفي الخزينة، والذي يعد خطوة نوعية من شأنها تعزيز وأتمتة وتوحيد أنشطة صرف العملات الأجنبية للبنك، وتنمية تواجده في أسواق الصرف الأجنبي المحلية والدولية.

وتقدم منصة التداول الإلكتروني للعملات الأجنبية من البنك الأهلي المتحد ميزة إضافية، من خلال إتاحة العرض الفوري للأسعار لموظفي الخزينة بحيث تتم عمليات الصرف التي يطلبها العميل من البنك بطريقة فورية مع تقليل المخاطر المرتبطة بالأسواق المتقلبة.

وبهذه المناسبة أفاد نائب مدير عام الخزانة للبنك الأهلي المتحد حسين خاجه: «إطلاق تحويل العملات من خلال نظام منصة تداول العملات إلكترونياً سيعزز التطور الرقمي للبنك الأهلي المتحد، ويسهم في نمو أنشطة أعماله في مجال التداول الإلكتروني للعملات الأجنبية».

وأوضح خاجه: «في الوقت الذي يتزايد فيه اعتماد القطاع المصرفي على القنوات الرقمية، نمضي قدما في البنك الأهلي المتحد بثقة للاسراع نحو تعزيز الرقمنة والانطلاق نحو آفاق جديدة تمكن من تعزيز تقديم أفضل التجارب لعملاء البنك». وأضاف خاجه: يعتزم البنك الأهلي المتحد مواصلة جهوده لإنجاز عملية التحول الرقمي عن طريق إطلاق المزيد من الحلول المبتكرة والعمل على تقديم منتجات متطورة ذات قيمة مضافة بهدف تحقيق أثر إيجابي ومستدام.

