إلهام الفضالة.. تحن إلى الماضي في «نفس الحنين»

إضاءات

تنتظر النجمة إلهام الفضالة عرض مسلسلها الجديد «نفس الحنين»، الذي روجت له أخيراً بنشر صورة من كواليس العمل، ظهرت من خلالها وهي تصور أحد مشاهدها، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام.

مسلسل «نفس الحنين» يضم عددا من الفنانين بجانب إلهام الفضالة أبرزهم مرام البلوشي، وأميرة محمد، والعمل من تأليف الكاتب محمد النشمي وإخراج خالد راضي الفضلي.

وأرفقت إلهام الفضالة الصورة التي نشرتها، بتعليق جاء في صورة سؤال طرحته على جمهورها، حول الشيء الذي تفكر فيه بثينة وهي الشخصية التي تقدمها في المسلسل، إذ قالت: «بثينة بماذا تفكر في هذا المشهد؟».

وتجسد الفضالة في هذا المسلسل دور سيدة تسمى بثينة وتدفعها الظروف إلى العودة إلى مكان قديم، عاشت فيه ذكريات جميلة، ومن الأحداث تتبين الأسباب التي دفعتها إلى الحنين للماضي البعيد.

