هند البلوشي: «ست الحسن» تركت أصداء جميلة.. والقادم أجمل

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بعد انتهاء عرض مسلسل «ست الحسن» نشرت الفنانة هند البلوشي، التي شاركت في بطولته، لقطات فيديو لها من مشاهد في العمل الدرامي وكتبت هند في البوست: «ست الحسن.. انتهت حكاية، وتركت وراءها أصداءً جميلةً تثلج الصدر.. شكراً جمهوري الغالي على تقديركم وثنائكم وصدق مشاعركم وردود أفعالكم، أدخلت سعادةً، وحمَّلتني مسؤولية كبيرة، وإن شاء الله القادم أجمل.. هند البلوشي».

وانتهى مسلسل «ست الحسن» بعرض الحلقة الأخيرة منه، والتي حملت العديد من المفاجآت غير المتوقعة للجمهور الذي انتظر طوال حلقات المسلسل الثماني أن تنجح الشرطة في القبض على هدى حسين التي تجسد شخصية «ست الحسن» في العمل بعدما قامت بتنفيذ عمليات قتل واختطاف للعديد من الضحايا بمساعدة كل من «براك» أحمد الجسمي، وهند البلوشي «صبا»، لكن جاءت التوقعات فيما يخص النهاية مخالفة لما حدث في الحلقة.

وأثارت الحلقة الأخيرة من العمل الخليجي العديد من التساؤلات من قبل الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول مصير ست الحسن وماذا سوف يحدث لها بعد نجاحها في الهروب من الشرطة، التي استطاعت من خلال الضابط «عبد المحسن النمر» أن تكتشف جرائمها، لكن بعد فوات الاوان وهروبها، ولم يحسم أي من صناع العمل هذه التساؤلات، وبمدى احتمالية جزء ثان من العمل الدرامي. ويؤدي بطولة مسلسل «ست الحسن»: هدى حسين، عبد المحسن النمر، سعاد علي، هند البلوشي، وأحمد الجسمي، ويتكوَّن من ثماني حلقاتٍ، ويدور في إطارٍ من الغموض والرعب حول سيدةٍ تعالج الناس بوصفاتٍ شعبية، تؤثر في حياة بعضهم، ما يثير الشكوك حولها، من تأليف محمد وعلي شمس. يشار إلى أن هند شاركت أخيراً في مسرحية «الشحاتين» بالدوحة، العاصمة القطرية، وقد قدَّمت العرض الأول للعمل في مسرح «جمعية شرق التعاونية»، وهي مسرحيةٌ كوميديةٌ اجتماعية، انطلق عرضها في أول أيام عيد الفطر السعيد، من تأليف بدر محارب، وإخراج محمد رجب الحملي، وبطولة: هند البلوشي، مبارك المانع، سلطان الفرج، بشار الجزاف، محمد عاشور، مشاري المجيبل، شملان المجيبل، غالية، ودانة.

