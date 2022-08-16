هبة الدري: ثنائي جديد.. و«مينون» في «خط أحمر»

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علقت الفنانة هبة الدري على صورة ظهرت فيها مع الفنان يعقوب عبدالله في كواليس مسلسل «خط أحمر». بالقول: «مسلسل خط أحمر.. قريباً.. بشرى وفواز ثنائي جديد.. مينون شوى يا رب يعجبكم بعد سامي وسلوى.. وآمنة ومشعل».

ولقي المنشور تفاعلاً كبيراً من قِبل متابعيها في «إنستغرام»، إضافةً إلى كاتب العمل عيسى الحساوي، الذي قال: «بشرى وفواز غير». و«خط أحمر» عملٌ درامي، يقع في 30 حلقةً، من تأليف عيسى الحساوي، وإخراج عبدالله التركماني، وإنتاج عادل اليحيى، وبطولة: جاسم النبهان، هبة الدري، يعقوب عبدالله، فيصل فريد، أسيل العلي، روان العلي، غرور، وزينب كرم. وشاركت هبة أهم نجوم الدراما الكويتية في أعمالٍ مميزة، من أبرزهم الفنانة حياة الفهد، سعاد عبدالله، محمد المنصور، حسين المنصور، وجاسم النبهان، وتُعدُّ من نجمات الدراما الكويتية، ومن أهم أعمالها: «ثمن عمري»، «الخراز»، «دارت الأيام»، «بيت بيوت»، «الروح والرية»، «عافك الخاطر»، «مارغريت»، و»حضرة الموقف» الذي قدمته أخيراً.

