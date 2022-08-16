حسين الجسمي أبدع على مسرح المروج في «خريف صلالة»

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في حفل تخطى به الحضور عشرات الآلاف داخل المسرح وخارجه، أحيا الفنان حسين الجسمي ابرز الحفلات الغنائية على مسرح المروج في ولاية صلالة بمحافظة ظفار توافد إليه الجمهور العُماني والخليجي والعربي الموجود حاليا للاستمتاع بالأجواء الخلابة في «خريف ظفار».

وما إن اعتلى الجسمي خشبة مسرح المروج بادله الحضور التحية بالتحية، حيث تعالت صيحات الفرح والسرور، مرددين أجمل عبارات الترحيب والمحبة، واستمر تفاعلهم وغناؤهم طوال ساعتين من الغناء المتواصل، ليؤكد الجسمي فرحته البالغة بلقائهم في عُمان قائلاً: «مساء الخير على أهل الخير، فرحتي اليوم بلقاء الأهل والأحباء في عُمان الحبيبة لا توصف، وأنا فخور بالوقوف أمامكم على مسرح المروج في درة عمان الغالية (صلالة)، اللي في كل زيارة لنا نشوفها أجمل وأحلى بأهلها وناسها الطيبيصن»، وأضاف: «ويسعدني أن أشارككم سعادتكم وافراحكم في سلطنة عمان الشقيقة، ولكم مني كل المحبة والأمنيات بدوام العزة والتقدم والنماء في ظل القيادة الرشيدة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المفدّى (الله يحفظه)».

وتنقل «جبل الأغنية العربية» حباً وطرباً بين مجموعة كبيرة من أجمل أغنيات أرشيفه الغنائي القديم والحديث، ومن الألوان الغنائية المختلفة العمانية، الإماراتية والخليجية والعربية، من بينها أغنية «حلوة عُمان» التي صيغت بعض من أبياتها بكلمات جديدة أعدت خصيصا لهذا الحفل أبدع بها الشاعر العماني يعرب عبد الحميد.

هذا وأعرب الجسمي بعد الحفل من خلال جميع مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة به، عن جمال اللحظات التي عاشها واستمتع بها مع الجمهور الكبير، وقال: «من صلالة أرض الأصالة، عشنا أجمل اللحظات في ليلة من أروع الليالي مع شعب مضياف وجمهور متفاعل عاشق للموسيقى والفن».

وأضاف: «والوعد بلقاء قريب في سلطنة عمان الحبيبة إن شاء الله»، شاكراً جميع الجهود التي بذلت من أجل تنظيم وإنجاح الحفل من جميع جوانبه، وخص بشكره بلدية محافظة ظفار واللجنة المنظمة لمناشط وفعاليات خريف ظفار على حسن الاستقبال والضيافة والتنظيم الذي وصفه بالاستثنائي.

