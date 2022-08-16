انفصلت 3 مرات.. منة عرفة على خطى نجمات واجهن الطلاق المتكرر

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أثارت الفنانة الشابة منة عرفة حالة من الجدل، بعد أن كشفت عن انفصالها للمرة الثالثة عن زوجها الفنان محمود المهدي، بعد فترة قليلة من إتمام زفافهما رسمياً، وسط تساؤلات قطاع كبير من الجمهور.

منة عرفة أعلنت عبر حسابها على انستغرام طلاقها رسمياً من محمود المهدي، فكتبت: «تم الطلاق رسمياً، وربنا يوفق الجميع”، ليصبح ذلك الانفصال الثالث الذي مرت به علاقتهما، منذ أن ارتبطا رسمياً قبل حوالي عام، فكان الانفصال الأول بينهما في شهر نوفمبر الماضي بعدما نشرت منة عرفة عبر انستغرام وكتبت: «كل شيء قسمة ونصيب تم الانفصال وربنا يوفق الجميع». وفي شهر مارس الماضي، أعلن محمود المهدي انفصالهما للمرة الثانية، وكتب: «تم الانفصال والحمد لله على كل شيء وربنا يوفقها ويوفقني»، قبل أن يعلن الثنائي مؤخراً عودتهما لبعضهما البعض وإقامة حفل زفاف عائلي صغير، بعد فترة من عقد القران، قبل أن يعلن كل منهما في الساعات الماضية أن الطلاق وقع رسمياً مجدداً.

وأثار محمود المهدي الجدل بسبب حديثه عن أسباب انفصالهما هذه المرة عبر خاصية القصص القصيرة بانستغرام، وألمح إلى أنه كان هناك خلاف مادي بينهما، إضافة إلى تدخل والدتها سلبًا في علاقتهما، مشيراً لوجود خيانة بينهما وقعت وسامح بها قبل أن تسوء الأمور بينهما.

ولم تكن منة عرفة الفنانة الوحيدة التي عانت من الانفصال المتكرر من نفس الشخص، فسبقتها في هذا الأمر النجمة ياسمين عبد العزيز التي انفصلت عن زوجها رجل الأعمال السابق محمد حلاوة، الذي طلقها مرة قبل أن يطلقها مرتين بعدها لتنتهي علاقتهما معا، قبل أن تتزوج بعدها الفنان أحمد العوضي، والذي تتردد أنباء كثيرة على وقوع الطلاق بينهما مرة قبل أن يعودا مرة أخرى إلى بعضهما البعض.

