محمد نجاتي: أنا «تريند» من قبل الـ«سوشيال ميديا»

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ما بين المقارنة بينه والنجم أمير كرارة، وخروج زوج الفنانة منة عرفة واتهامه بأنه سبب في انفصالهما، والحديث حول الإساءة للنجم محمد رمضان، لا يزال الفنان محمد نجاني يحتفظ بهدوئه وسط هذه الأجواء المشحونة، ليس هذا فحسب، لكنه حاول في الحوار التالي تقديم تفسيراً للأزمات المتلاحقة التي دائما كان طرفًا أساسياً فيها.

«نجاتي» الذي شق طريقه في الوسط منذ سنوات طويلة، ووقف أمام عدد من أبرز نجوم «الفن المصري»، وفي مقدمتهم الراحل أحمد زكي، والفنانة نجلاء فتحي، والنجمة شريهان، قدم أسباباً عدة لعدم تقديمه، أو حتى اختياره، لـ «بطولة مطلقة»، مؤكدًا أنه يتحمل جزءاً من هذه المسؤولية. «ركوب التريند»، واحد من الاتهامات التي طالت «نجاتي» خلال الفترة الماضية، وهو ما رد عليه الفنان الشهير، وقدم تفسيراً كاملاً للزج باسمه في غالبية «التريندات»، مذكراً الجميع أنه كان «تريند» ونجماً قبل أن تظهر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتحكم الـ«سوشيال ميديا» في جزء من رأي الجمهور.. فإلى نص الحوار:

? بداية.. حدثنا عن كواليس المقارنة التي عقدت بينك والفنان أمير كرارة أخيراً؟

? لا توجد أي تفاصيل في الأمر، وكل ما حدث أن أحد الإعلاميين كتب «بوست» قارن فيه بيني والفنان أمير كرارة، ولا أدرك سر اختياره هذا التوقيت للحديث عني، وإن كنت أرى أنه أسلوب خال تماماً من المهنية، وفي البوست الذي كتبه قال إنه يرصد واقعاً، وطرح سؤالاً حول أين أمير كرارة الآن وأين محمد نجاني؟، من حيث الأجر والاسم، وبالطبع في هذه المقارنة «أمير يكسب».

? ماذا عن الأخبار التي جرى تداولها مؤخراً حول اعتزالك الفن؟

? لم أعتزل الفن، ولا يمكن أن اعتزل المهنة التي أحبها لمجرد كلام أو مقال ينشره صحافي أو إعلامي، مع الأخذ في الاعتبار أن الاعتزال حق متاح للجميع، لكن الجمهور يحتاج إلى سبب مقنع، وإن كنت لا أنكر أن ما نشر جعلني أعيش حالة نفسية غير مستقرة وأصبحت أشعر أني لا أمتلك طاقة كافية للعمل.

? وإلى جانب الحالة النفسية السيئة، هل واجهت أي أضرار بعد المقارنة هذه؟

? الضرر الذي أزعجني هو أن الأمر وصل لأبنائي وبشكل خاص ابني الذي يبلغ من العمر 13 عاما، وهو يفهم جيدا في الـ«سوشيال ميديا» وتابع كل ما نشر وسأل زوجتي هل أبي ليس لديه عمل، وكفنان أعمل طوال الوقت، وليس من الضروري أن أشارك في أعمال من جانب شركة «سينرجي» حتى أُشاهد بشكل كبير، أشارك في كل عمل يعرض عليّ ويكون مناسباً لي.

? لكن هناك من يرى أن التلويح بـ«الاعتزال» أصبح أداة جيدة يستخدمها بعض الفنانين من أجل «التريند»؟

? أنا لم أفعل شيئاً من أجل «التريند»، الأمر في «التريند» يحدث عندما أكون أنا من بدأت أو أعلنت اعتزالي فجأة، لكنني في هذه الحالة دافعت عن موضوع نشر يخصني، مع الأخذ في الاعتبار أنه دائما ما يجري اتهامي بأنني أريد «ركوب التريند»، في حين أنني «تريند» من قبل ظهور الـ«سوشيال ميديا»، وأنا نجم منذ كان عمري 12 عامًا، وعلاقتي بالجمهور رائعة، ولدي جمهور عريض أجلس معه في المقاهي والمناطق الشعبية، ويجب ألا ننسى أنني فنان بدأ حياته الفنية مع نجوم كبار منهم الفنان أحمد زكي، والفنانة نجلاء فتحي، وشريهان.

? بصراحة.. هل يمكن القول ان لعنة «منة عرفة» أصابتك بعد تسببك في طلاقها من زوجها؟

? ليس لي أي شأن فيما قيل عن الفنانة منة عرفة، وبالمناسبة هي وزوجها لم ينفصلا، وكل ما حدث أنه أثناء تصويرنا لمشهد في عمل نشارك فيه سويًا رفضت أن أمسك يدها لقياس النبض، وبعد ذلك وافقت على الأمر، غير أني فوجئت بزوجها يشن حملة ضدي، وبالمناسبة هو من «صنع التريند» ولهذا خرجت لأرد عليه، كما أن «التريند» لن يعود بأي فائدة عليّ، لأني كما يقولون «شبعان شهرة».

وللمرة الثانية أريد أن أوضح أن زوج الفنانة منة عرفة هو من أطلق إشاعة الانفصال لكن الطلاق بينهما لم يحدث.

? برأيك، ومن واقع احترافك التمثيل منذ سنوات طويلة، هل هناك أسباب تحول دون تقديمك واختيارك لبطولة مطلقة لعمل فني؟

? منذ سنوات طويلة والفن يعتمد على آليات معينة فيما يتعلق باختيار الأدوار، وهي آلية «الأقربون أولى بالمعروف» و«الأصدقاء أولاً»، وغيرها من الأولويات التي تصنع الفرق في الترشيحات لأعمال بعينها فقد يكون هناك فنان ليس أهلا ولا يصلح للدور لكن يحصل عليه لمجرد معرفته بالقائم على الصناعة،وهناك فنانون خريجو معهد سينما وليس لهم أي علاقات بالوسط يعيشون بصعوبة، ورغم هذا لدي حالة من الرضا عن كل ما قدمته حتى الآن، وإن كنت أندم على بعض الأعمال، لكني إنسان ومسؤول أولا وأخيراً ولا بد أن أعمل.

? ما الذي منعك من الانضمام إلى «شلة» حتى تستطيع الاستفادة من مبدأ «الأصدقاء أولاً»؟

? لن أنكر أني حاولت أن أكون ضمن «شلة» في الوسط، لكني لم أستطع المضي قدماً في الأمر، لأني ببساطة لا أجيد «التطبيل» ولا استطيع أن أفعل شيئاً مقابل شيء آخر، هذا إلى جانب أن إحساسي بأني أنافق لمصلحة معينة يشعرني بالضآلة والدونية وأني إنسان قليل وصغير في نظر نفسي، كما أن تربيتي كانت قائمة على العزة بالنفس و«الشبع»، تشعرني بالضآلة والدونية وأني إنسان قليل في نظر نفسي ، وأنا والدي رباني على العزة والشبع.

? إذن.. هل صحيحة مقولة «عدوك ابن كارك»؟

? بالطبع.. صحيحة 100 في المئة لأنه لا يوجد شخص يريدك أن تكون أفضل منه، وهذه المقولة لا تنطبق على مهنة التمثيل، ولكنها تسري على جميع المهن والأعمال.

? في تصريحات سابقة لك هاجمت الفنان محمد رمضان، ما الذي دفعك لهذا الأمر؟

? بالعكس.. لم أقصد الإساءة لـ«رمضان»، لأنه فنان مجتهد ودائما يعمل على تطوير موهبته بسرعة، كما أنه صبر وتعب كثيرًا والنجومية لم تأت إليه من مكالمة هاتفية.

? بصراحة.. هل يزعجك ارتفاع نجم أحد الفنانين بعد سنوات قليلة من دخوله الوسط الفني؟

? لا يزعجني والموضوع ليس لديه علاقة بالحظ،لكن قد يكون هناك فنان قدم نوعيه من الأعمال لم أفكر فيها، ولهذا فإني لا أنكر تحملي جزءاً من مسؤولية عدم تطوير موهبتي، لكني رغم هذا راض وسعيد بما لدي، فالحياة ليست مباراة (من يربح ومن يخسر)، والفن لن يدخلني الجنة، كما أنه ليس كل اهتماماتي، ولدي أعمال أخرى غير الفن.

? برأيك.. متى يمكن أن يعتزل الفنان؟

? عندما ينتهي ويكون ليس هناك جديد يقدمه، وأرى أن هذه هو المبرر الوحيد لفكرة الاعتزال.

