عائلة سمير غانم تجتمع في أغنية «أسيب نفسي وأغني»

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طرحت الفنانة دنيا سمير غانم أغنيتها الجديدة «أسيب نفسي وأغني»، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، عبر قناتها الرسمية عبر «يوتيوب»، لتحقق تفاعلا كبيرا بين جمهورها، ونشرت دنيا، مقطع فيديو للأغنية الجديدة على حسابها الشخصي على موقع «إنستغرام».

وصمم فيديو الأغنية بطريقة الرسوم المتحركة، وظهر فيه والداها الراحلان الفنانان سمير غانم ودلال عبدالعزيز، في لقطات مؤثرة مستوحاة من صور حقيقية لهما.

كما ظهرت مشاهد تجمع «دنيا» بوالديها وبشقيقتها إيمي سمير غانم في طفولتهما وخلال احتفالهما بتكريم والدهما سمير غانم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عامين.

واختتمت دنيا سمير غانم الأغنية بإهداء كلمات إلى والديها الراحلين: «إهداء إلى بابي ومامي الغاليين، هتفضلوا مصدر سعادتي وقوتي في الدنيا، انتوا معايا في كل لحظة».

وأضافت: «شكر خاص من كل قلبي لجمهوري اللي بيشجعني وبيساندني إيمي وكايلا ورامي وحسن وكانزا ربنا يخليكوا ليا».

يشار هنا إلى أن دنيا سبق أن أعلنت عن موعد طرح فيلمها الجديد «تسليم أهالي»، بعدما نشرت بوستر الفيلم عبر حسابها على «إنستغرام»، وعلقت قائلة: «فيلم تسليم أهالي 3 أغسطس إن شاء الله في جميع سينمات مصر والوطن العربى».

«تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح ودلال عبد العزيز ولوسي، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

