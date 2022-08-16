يوم الجنائز.. مصر تشيع ضحايا حريق الكنيسة

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القاهرة- الوكالات: شيعت مصر ضحايا الحريق المروع في كنيسة أبو سيفين، الذين بلغ عددهم 41 قتيلا، بينهم أطفال، بينما كشفت التحقيقات الأولية عن السبب الذي يقف وراء المأساة. وأكدت وزارة الصحة المصرية أن عدد القتلى في الحريق الذي شبّ في الكنيسة الواقعة بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة في القاهرة الكبرى بلغ 41 قتيلا بينهم أطفال، إضافة إلى إصابة 12 شخصا. وقالت الوزارة في بيان إن الوفيات جاءت بسبب الاختناق نتيجة لتصاعد الدخان الكثيف للحريق وتدافع الضحايا أثناء محاولتهم الهروب.

وأوضحت الوزارة أن فحص أجهزة الأدلة الجنائية أوضح أن الحريق نشب في جهاز تكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، الذي يضم عددا من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدّى ذلك إلى انبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في الوفيات والإصابات.

وذكرت وزارة الصحة أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة، كما رفعت حالة الاستعداد في مستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، بالإضافة إلى توفير جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ للمصابين. وقد شُيع جثمان 20 من ضحايا الحريق مساء الأحد من كنيسة العذراء والملاك ميخائيل في منطقة الوراق في الجيزة بحضور ذوي الضحايا. وكان المتحدث باسم الكنيسة المصرية أعلن أن جثامين الضحايا ستشيع على دفعتين من كنيسة العذراء والملاك في منطقة الوراق بعد أداء الصلوات الكنسية عليها وتوديعها إلى مثواها الأخير.

من جهته، أعلن النائب العام المصري حمادة الصاوي تشكيل فريق تحقيق كبير في حريق الكنيسة الواقعة بمنطقة المنيرة في إمبابة، انتقل على الفور لمعاينتها وبدأ إجراءات التحقيق، وفق بيان للنيابة العامة.

وقال ياسر منير أحد المصلين إن الناس تجمعوا في الطابقين الثالث والرابع ثم رأوا دخانا كثيفا ينبعث من الطابق الثاني. وأضاف «الناس تدافعوا للنزول من السلم فسقطوا فوق بعضهم، وتابع «بعدها سمعنا صوت فرقعة وشرار كهرباء والنار طلعت من كل الشبابيك». وأضاف منير أنه وابنته كانا في الطابق الأرضي ولذلك تمكنا من الهرب. من جانبه، قال القس فيليب فهمي «سمعنا أن فيه (هناك) حريقا حصل في كنيسة أبو سيفين، فجينا فسألنا عرفنا ان فيه انفجارا في مولد الكهرباء». وأضاف أن الكهرباء «كانت قاطعة وهو كان شغال، غالبا الكهرباء جاءت فحصل انفجار (بسبب) أوفرلود (حمل زائد)». وقال ماهر مراد إنه ترك شقيقته داخل الكنيسة بعد انتهاء الصلاة «بمجرد ما ابتعدت عن الكنيسة بحوالي عشرة أمتار فقط، سمعت صوت الصراخ وشاهدت دخانا كثيفا». وأضاف «بعد تبريد المطافي للنيران تعرفت على جثة شقيقتي... الجثث كلها متفحمة وكثير منهم أطفال كانوا متواجدين في غرفة الحضانة بالكنيسة».

