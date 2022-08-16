معاينة الجثامين تؤكد: «الاختناق» سبب كل الوفيات

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اعلنت النيابة العامة في مصر أن مناظرة النيابة لجميع جثامين ضحايا حريق كنيسة «أبوسيفين» شمالي الجيزة، انتهت إلى أنهم توفوا نتيجة «الاختناق». وقالت النيابة، في بيان مصور تضمن مشاركة النائب العام حمادة الصاوي في معاينة موقع الحريق، إنه لم تكن هناك إصابات ظاهرة دالة على أمور أخرى خلاف الاختناق.

وأضاف البيان أن فريق التحقيق انتقل برفقة الطبيب الشرعي، وأجرى توقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثامين، للوقوف على أسباب الوفاة.

وأشار إلى أن الشهود العيان في موقع الحادث أشاروا إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي بجهاز لتوليد الكهرباء.

ونقلت مصادر أمنية أن الحريق الذي اشتعل في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي كان نتيجة تماسّ كهربائي بمولد كهرباء الكنيسة، ما أدى إلى تدافع المصلين الذين بلغ عددهم أكثر من 5 آلاف شخص. وحجبت النيران باب الخروج من قاعة الصلاة ما أدى لتفحم بعض الجثث، كما ذكرت المصادر أن غالبية القتلى من الأطفال، وأن من بين الإصابات ضابطين و3 من أفراد قوات الحماية المدنية.

وفي أثناء تفقده لمكان الحريق، قال وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار إن التحقيقات أكدت حدوث عطل في التيار الكهربائي صباح وقوع الحادث. وأضاف أن كاهن الكنيسة استعان بمولد الكهرباء ولكن مع عودة الكهرباء انفجر المولد بسبب اختلاف ضغط التيار الكهربائي.

وتابع أن الغرفة التي كان بها المولد الكهربائي كانت مليئة بالأخشاب وقطع أثاث قديمة ما أدى إلى سرعة انتشار الدخان والنيران.

