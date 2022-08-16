شاب مسلم قفز داخل النيران لإنقاذ جيرانه

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في مشهد بات متكرراً بمصر تعرض شاب مسلم لإصابات في قدمه عند قفزه داخل كنيسة أبو سيفين غرب العاصمة القاهرة لإنقاذ جيرانه الأقباط الذين كانوا يصارعون الموت وسط حريق كبير اندلع فيها. وكان محمد يحيى أبو مروان، وهو من سكان منطقة مطار إمبابة، خارجاً من منزله في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح الأحد، عندما شاهد ألسنة النيران تنطلق في الكنيسة المجاورة وسمع صرخات جيرانه واستغاثاتهم لإنقاذهم.

غير أنه لم يتردد وقفز داخل الكنيسة غير مبال بخطر الموت، ليسهم في انتشال وإخراج الأقباط في الداخل. وقال جيران محمد إن الشاب الثلاثيني كان يصرخ مطالباً شباب المنطقة بسرعة التوجه إلى الكنيسة. وعند دخوله خلع قميصه الذي كان يرتديه وغطى رأسه وقفز إلى الداخل وبدأ في إخراج العديد من الأطفال والسيدات وكبار السن. كما أضاف الجيران أن محمد نجح في إنقاذ 5 أطفال كانوا محاصرين داخل الكنيسة. وعندما شاهد مسناً يبلغ من العمر 65 عاماً يستغيث بالداخل سارع لإنقاذه. إلا أن المسن ويدعى جورج كان ثقيل الوزن وخلال حمله ومحاولته النزول به من على سلم الكنيسة إلى الخارج، انزلقت قدما محمد وسقط على الأرض ليصاب فيهما، لكنه واصل محاولته حتى تمكن من تنفيذ مهمته وكسرت قدمه ولم يعد قادراً على الوقوف من شدة الألم فطلب نقله للمستشفى. وقال طبيب الطوارئ بمستشفى إمبابة الذي نقل إليه محمد، إن حالته مستقرة، وإن قدمه كسرت ويحتاج لعلاج لمدة شهرين.

