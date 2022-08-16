إيران: التوصل إلى اتفاق نووي «ممكن قريباً»

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طهران – الوكالات: أعلنت طهران، امس أن المفاوضات النووية في فيينا بلغت مرحلة متقدمة، وأنها بانتظار رفع العقوبات، كما أكدت أنه من الممكن التوصل قريبا إلى إحياء الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: إن هناك تطورا نسبيا في مفاوضات الاتفاق النووي لكنه لم يحقق جميع مطالب بلاده، مؤكدا أنهم في انتظار رفع العقوبات.

وأضاف كنعاني، في حديث للصحافيين امس أن هناك احتمالية أن توقع إيران على الاتفاق خلال الأيام المقبلة إذا تم احترام مطالبها.

وقال «نحن في مرحلة متقدمة من المفاوضات والتوصل لاتفاق يرتبط بتحقيق مطالبنا، وإذا احترمت مطالب إيران يمكن أن نشهد توقيعا للاتفاق في وقت قريب». وأضاف: «نعتقد أن هناك أرضية للتوصل لاتفاق شريطة احترام خطوط إيران الحمراء».

وذكرت قناة «الجزيرة» إن الخبراء في طهران يعكفون حاليا على دراسة المقترح الأوروبي للاتفاق النووي، ومن المقرر أن يرفعوا تقريرهم إلى مجلس الأمن القومي الإيراني لاتخاذ القرار النهائي.

وأشارت إلى أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لم يعلّق على ما تداولته تقارير إعلامية سابقا بشأن تحديد تاريخ اليوم، الخامس عشر من الشهر، موعدا نهائيا لتقديم موقف طهران.

وكان الوفد الإيراني قد عاد إلى فيينا نهاية الأسبوع الماضي لمتابعة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي حيث أبدت طهران، وفق متابعين مرونة أكثر في موقفها من شرط إزالة الحرس الثوري الإيراني من لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية وما كانت تصر عليه بضرورة تقديم الولايات المتحدة التزامات بعدم نقض الاتفاق ثانية مع التمسك بأولوية رفع العقوبات الأميركية والأممية.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» كشفت قبل يومين أن المقترحات الأوروبية تتضمّن تقديم تنازلات كبرى لإيران تهدف إلى إنهاء تحقيق وكالة الطاقة الذرية بشأن الأنشطة النووية المفترضة التي رصدتها فرق الوكالة الذرية في بعض المواقع.

وتطرح واشنطن تعليق جزء من العقوبات المفروضة على إيران وإبقاء جزء آخر، وتصر على توسيع الاتفاق ليشمل برنامج إيران الصاروخي ونفوذها الإقليمي. بيد أن إيران تشدد على رفع كل العقوبات مع توفير ضمانات لذلك، وترفض أن يكون برنامجها الصاروخي ونفوذها جزءا من أي صفقة محتملة للعودة للاتفاق النووي.

من جهة ثانية نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية «بشكل حازم» امس أي علاقة لإيران بمنفذ الهجوم على الكاتب البريطاني سلمان رشدي خلال مؤتمر في شمال الولايات المتحدة.

وصرح كنعاني «لا يحق لأحد أن يتّهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، بحسب ما أوردت وكالة «إسنا» الطلابية.

وهذا أول رد فعل من طهران على محاولة قتل رشدي وأكد المتحدث أن «إيران لا تعتبر أن أحدا يستحق اللوم أو الإدانة غيره ومؤيديه». وقال إن «سلمان رشدي عرّض نفسه لغضب الناس ليس فقط المسلمين ولكن أيضا أتباع الديانات السماوية الأخرى من خلال الإسائة للمقدسات الإسلامية وتجاوز الخط الأحمر لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم والخطوط الحمراء لجميع أتباع الديانات السماوية».

