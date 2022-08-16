أوكرانيا تطلب دعم بريطانيا لـ«تدمير جسر القرم»

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عواصم – الوكالات: كشف عضو برلمان أوكرانيا أليكسي غونتشارينكو، أن كييف أجرت محادثات مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، خلال قمة «الناتو» في يونيو الماضي، حول خطة لتدمير جسر القرم.

ونقل البرلماني الأوكراني معلومات تفيد بأن وزير الدفاع البريطاني يشرف شخصياً على صياغة خطة تدمير جسر القرم. وأضاف غونتشارينكو أن حكومته ناقشت مع الوزير البريطاني بن والاس، خطة تدمير جسر القرم في يونيو الماضي.

ونشر كذلك صورا للمفاوضات ظهر فيها مع وزير الدفاع البريطاني، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

في غضون ذلك أعلنت روسيا أنها قصفت بالصواريخ والمدفعية أهدافا في عشرات الأماكن بشرقي أوكرانيا وسيطرت على بلدة في مدينة خاركيف في وقت قالت كييف إنها عزلت نحو 20 ألف جندي روسي في خيرسون. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الهجمات التي شنتها تركزت في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، كما قالت إنه تمت السيطرة على بلدة أودي في منطقة خاركيف المجاورة. من جهتها، ذكرت هيئة الأركان الأوكرانية العامة أن هجمات مكثفة وقعت في شرق وجنوب البلاد وأشارت إلى أنه في منطقة دونيتسك تم صد محاولة للقوات الروسية لاختراق سلوفيانسك.

من جهته أكد سيرغي خلان نائب حاكم مقاطعة خيرسون، أن القوات الروسية التي عبرت نهر دنيبرو في مدينة خيرسون قد تبقى عالقة في المنطقة بعد قصف كل جسورها.

وفي تصريحات للتلفزيون الأوكراني قدّر خلان عدد الجنود الروس الموجودين على الضفة اليمنى من النهر بنحو 20 ألفا، مشيرا إلى أنه ما زال يمكنهم عبور الجسور المتضررة مشيا على الأقدام، أو باستخدام الألواح العائمة بالقرب من جسر أنتونيفسكي.

