توتنهام خطف التعادل من تشلسي

دوليه

نجح توتنهام بفرض التعادل في اللحظات الأخيرة على جاره ومستضيفه تشلسي 2-2 أول من امس ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي. وتقدم تشلسي عبر مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي 19، لكن توتنهام عادل بواسطة الدانماركي بيير إميل هوبيرغ 68. واعاد بدوره لاعب تشلسي رييس جايمس التقدم سريعا للبلوز 77. وقبل النهاية بثوانٍ معدودات أدرك هاري كين التعادل لتوتنهام 90+6.

وصار في رصيد فريق المدرب الألماني توماس توخيل 4 نقاط، وكذلك بالنسبة لفريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي. علما أن المدربين طردا بعد مشادة ثانية قوية بينهما في نهاية اللقاء والتي بدأت بعد هدف توتنهام الأول.

وكان تشلسي استهل موسمه بفوز غير مقنع خارج أرضه على إيفرتون 1-0 الأسبوع الفائت، فيما قدم توتنهام أداء مميزا في الانتصار 4-1 على ضيفه ساوثهامبتون.

وسجل كوليبالي الوافد هذا الموسم من نابولي الإيطالي هدف التقدم بطريقة رائعة على الطائر بيمناه من منتصف المنطقة بعد أن نفذها كوكوريا (19).ومع انطلاق الثاني، أتيحت أولى الفرص للكوري الجنوبي سون هيونغ-مين بعد أن سدد من زاوية ضيقة داخل المنطقة بيسراه تصدى لها مندي (48).وشهدت المباراة توترا عندما سجل هويبرغ هدف التعادل من تسديدة زاحفة من خارج المنطقة الى يمين مندي، إذ انفعل توخيل سريعا على الحكم مطالبا بخطأ من الأوروغوياني رودريغو بنتانكور على هافيرتس قبل الهدف واصطدم بكونتي الذي كان يحتفل ما خلق بلبلة على مقاعد البدلاء.وأتيحت فرصة لهافيرتس لإعادة التقدم عندما تابع عرضية من جيمس مرت بجانب القائم (75). لكن أصحاب الارض لم يتأخروا ليعيدوا الابتسامة الى وجه توخيل بعد أن افتكوا الكرة من الخصم في الثلث الاخير لتصل الى ستيرلينغ ومنه الى جيمس غير المراقب على الجهة اليمنى في المنطقة سددها قوية في الشباك (77).ودفع كونتي سريعا بالثلاثي الكراوتي إيفان بيريشتش، المالي إيف بيسوما والبرازيلي لوكاس مورا في محاولة لمعادلة النتيجة.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، تصدى مندي بطريقة رائعة لرأسية بن ديفيس وحوّل الكرة الى ركنية (90+4). وتشنجت الأجواء عندما طالب كوكوريا بخطأ من الأرجنتيني كريستيان روميرو بعد أن شدّه بشعره ما بدا ظاهرا في الاعادة، إلا أن الحكم لم يحتسب شيئا لينفذ بيريشيتش الركنية الأخرى ويتابعها كاين برأسه في الشباك (90+6).

مع نهاية المباراة، صافح كونتي نظيره الألماني إلا أن الأخير بدا غاضبا كون الإيطالي لم ينظر إليه ما أدى الى مشادة بينهما وتلقيهما بطاقة حمراء.

وفي مباراة ثانية حقق نوتينغهام فورست فوزا مثيرا بهدف دون رد على ضيفه وست هام يونايتد.وأنهى نوتينغهام العائد حديثا إلى الدوري الممتاز بعد غياب استمر قرابة الـ 23 عاما الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه النيجيري تايوو أونيي.

