كونتي وتوخيل يتبادلان السخرية

دوليه

سخر أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام، من توماس توخيل مدرب تشلسي، عقب مواجهة الفريقين في الدوري الإنكليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب ستامفورد بريدج.

وتشاجر كونتي مع توخيل، مرتين، الأولى بعد هدف التعادل الأول للسبيرز، والثانية أثناء المصافحة بين المدربين عقب نهاية اللقاء. ونشر كونتي، على حسابه بشبكة إنستغرام، صورة احتفال توخيل بالهدف الثاني للبلوز، عندما قرر الركض أمام المدرب الإيطالي، للرد على احتفال أنطونيو بالهدف الأول للسبيرز.

وكتب كونتي على الصورة «أنت محظوظ بأنني لم أرك.. لو جعلتك تسقط أرضا أثناء الركض لكان الأمر مستحقا». يذكر أن كونتي وتوخيل تحصلا على بطاقة صفراء عقب المشاجرة الأولى، ومن ثم أشهر حكم المباراة أنتوني تايلور، البطاقة الحمراء في وجه الثنائي عقب نهاية اللقاء. وكان توخيل قد سخر أيضا من اشتباكه مع كونتي، عندما أشار إلى ذراعه في المؤتمر الصحافي للمباراة، كدليل على قوته أثناء المشاجرة.

