أيندهوفن يواجه رينجرز في تصفيات «الأبطال»

دوليه

يلتقي أيندهوفن الهولندي بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا لعام 1988، والذي احتاج الى هدف في الشوط الإضافي لكي يقصي موناكو (3-2 بعد التعادل 1-1 ذهابا)، مع رينجرز الاسكتلندي اليوم ضمن المرحلة الأخيرة من تصفيات التأهل الى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتجمع المواجهة رود فان نيستلروي المعيّن في مارس مدربا للفريق الهولندي، بزميله السابق في المنتخب الوطني جوفاني فان برونكهورست الذي يشرف على الفريق الخصم منذ نوفمبر 2021.

والمفارقة أن كلاً من اللاعبَين كان في معسكر الخصم حين تواجه الفريقان للمرة الأخيرة في دوري الأبطال حيث فاز رينجرز، مع فان برونكهورست في خط الوسط، على أرضه وخارجها خلال دور المجموعات عام 1999. وسجل حينها فان نيستلروي هدف أيندهوفن الوحيد في الخسارة على ملعب «ايبروكس» 1-4.

وأكد فان برونكهورست بعد الفوز في الدوري على ساينت جونستون 4-0 السبت «أننا جاهزون»، مضيفا «هناك يومان لتحضير اللاعبين ومساعدتهم على استعادة عافيتهم بدنيا والحرص على أن تكون خطة المباراة في أذهاننا وأن ننفذها بأفضل طريقة ممكنة».

وشدد على أنها «مباراة كبيرة بالنسبة لنا».

ويلعب اليوم أيضا غليمت النروجي مع دينامو زغرب الكرواتي، وكوبنهاغن الدنماركي مع طرابزون سبور التركي.

