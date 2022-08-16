ستراسبورغ خرج بنقطة من نيس

دوليه

خرج ستراسبورغ بنقطة من ميدان نيس بعد تعادله معه بهدف لمثله في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي. وتقدم نيس من علامة الجزاء بواسطة الجزائري آندي دولور في الدقيقة الخامسة والثلاثين، لكن كيفن غاميرو تمكن من تعديل الكفتين في الدقيقة الخامسة والخمسين مانحا النقطة الأولى لفريقه هذا الموسم، فيما اكتفى نيس بالتعادل للجولة الثانية على التوالي. وفي مباراة ثانية سقط لنس في فخ التعادل السلبي مع مضيفه أجاكسيو، وذلك رغم الفرصِ العديدة التي أتيحت للطرفين على مدى شوطي المباراة ليبقى التعادل مخيما على النتيجة حتى النهاية، ويكتفي كل فريقٍ بنقطة. وكبد تولوز مستضيفه تروا خسارة ثقيلة على أرضه، بالفوز عليه 3-0. وقلب كليرمون تأخرَه أمام مضيفه رانس إلى فوز 4-2. وفي لقاء آخرَ، فرض أنجيه التعادل على مستضيفه أوكسير 2-2. واكتفى مرسيليا بالتعادل 1-1 أمام مضيفه بريست.