انتصار صعب لروما

دوليه

استهل روما موسمه الجديد بفوز صعب خارج قواعده 1-0 على ساليرنيتانا أول من امس ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي. وحرم القائم في الشوط الأول ونقص في الدقة في الشوط الثاني الوافد الجديد من يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا، من تسجيل هدفه الأول بقميص فريق العاصمة. وسجل براين كريستانتي الهدف الوحيد لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتسديدة زاحفة بيسراه من مشارف المنطقة (33). وسجل المهاجم الدولي تشيرو إيموبيلي هدف فوز فريقه لاتسيو 2-1 على ضيفه بولونيا في مباراة أنهاها الفريقان بعشرة لاعبين. في مباراة أخرى، حَرم حارس كريمونيزي الفريق من الخروج بنقطة التعادل في مباراته الأولى في دوري النخبة منذ 1996 بعد أن تسبب بهدف فوز المضيف فيورنتينا 3-2 في الوقت بدل الضائع. وفاز سبيتسيا 1-0 على ضيفه إمبولي بهدف الأنغولي مبالا نزولا (36).