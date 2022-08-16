موسيالا قاد بايرن إلى الفوز

دوليه

تألق لاعب الوسط المهاجم الشاب في صفوف بايرن ميونيخ جمال موسيالا ليقود فريقه إلى الفوز على ضيفه فولفسبورغ 2-0 في ختام المرحلة الثانية من الدوري الألماني أول من أمس. وسجل موسيالا (19 عاما و15 مباراة دولية) الهدف الأول في الدقيقة 34 وشكل خطرا كبيرا على دفاع فولفسبورغ قبل أن يضيف توماس مولر الهدف الثاني (44). وتابع موسيالا هوايته التهديفية بتسجيله للمباراة الثالثة هذا الموسم (مع الكأس السوبر) فرفع رصيده إلى 4 أهداف. كما بات موسيالا صاحب الرقم القياسي مع 14 هدفا قبل بلوغه العشرين من عمره في صفوف بايرن ميونيخ، متفوقا على صاحب الرقم القياسي السابق أولي هونيس. وفي مباراة أخرى، تعادل أونيون برلين سلبا مع مضيفه ماينتس.