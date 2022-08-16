الأهلي يقصي المقاصة من الكأس بصعوبة

دوليه

تأهل الأهلي بصعوبة إلى ربع نهائي كأس مصر بعد فوزه على مصر المقاصة بهدف نظيف باستاد السلام بالقاهرة في دور الستة عشر.

وسجل هدف الأهلي رامي ربيعة من ركلة جزاء في الدقيقة 93 ونال هشام حافظ لاعب المقاصة البطاقة الحمراء للاعتراض بعد احتساب الركلة ضده نتيجة لمسة يد.

وصعد الأهلي بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش إلى ربع النهائي لمواجهة المقاولون العرب، بينما ودع المقاصة بقيادة مدربه عيد مرازيق من ثمن النهائي بعد أيام من هبوطه رسميا إلى دوري القسم الثاني.

وقدم الأهلي أداء باهتا وصعد بشق الأنفس في ظل أداء قتالي للاعبي المقاصة وكفاح حتى النهاية.

كما تأهل سموحة إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على منتخب السويس 2-0 على استاد السويس الجديد في ربع نهائي البطولة.

وأحرز ثنائية الفريق السكندري محمد نادي في الدقيقة 74 وأليو سيلا في الدقيقة 90+2 من المباراة التي شهدت طرد أحمد حاتم لاعب منتخب السويس.وينتظر سموحة في نصف النهائي الفائز من مواجهة المقاولون العرب والأهلي في دور الـ16.

