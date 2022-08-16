مرتضى: لن ولم أعتذر للخطيب

دوليه

نفى مرتضى منصور رئيس الزمالك تقدمه باعتذار إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي لكي يتنازل الأخير عن حكم حبسه لمدة شهر.

وكان الإعلامي توفيق عكاشة قد أكد في تصريحات صحافية أنه يريد الاعتذار إلى الخطيب نيابة عن مرتضى منصور على خلفية الحكم الصادر ضد رئيس الزمالك بحبسه شهرا في قضية سب الخطيب.

وقال مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لم ولن أعتذر إلى محمود الخطيب، ولم أفوض أي شخص للاعتذار نيابة عني. وأضاف: أنا مستمر في معركتي القانونية مع الخطيب ولن أقبل أي تنازل، وهذا القرار نهائي لا رجعة فيه. وأتم: ستتم محاسبة المدعو توفيق عكاشة على هذا الاعتذار وإقحام نفسة للشهرة والشو الإعلامي على حسابي.

