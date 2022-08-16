ذهبية للرشيدي في «رماية السكيت»

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رفع الرامي منصور الرشيدي غلة الذهب الكويتي إلى 4 ميداليات بتتويجه بذهبية منافسات السكيت أمس ضمن دورة العاب التضامن الاسلامي الخامسة المقامة في مدينة قونية التركية وتختتم بعد غد الخميس.

وهنأ وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الرشيدي بهذا الإنجاز، وكتب في تغريدة على حسابه الشخصي بتويتر: «أبارك لبطل منتخب الكويت منصور الرشيدي حصوله على الميدالية الذهبية في بطولة الرماية بالسكيت في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة، مبروك لبطلنا تميزه في تمثيل الكويت مما يعكس إبداع رياضيينا في ظل الدعم المستمر من قبل القيادة السياسية حفظهم الله ورعاهم».

وكان منتخب الرماية حصد ذهبيتين وفضيتين في مسابقة الحفرة «التراب»، فيما أحرز لاعبو ألعاب القوى ذهبية وفضية وبرونزيتين، مقابل فضية للدراجات الهوائية.

وفي منافسات القوس الأولمبي، تأهل الثلاثي عبدالله طه وفيصل الرشيدي وعبدالله الحربي الى الدور ثمن النهائي بعد اجتيازهم الدور التمهيدي الذي أقيم أمس. أما في الجودو، فقد انهى اللاعب مشعل العلي مشاركته بخروجه من التصفيات امام منافسه التونسي فرج الذويبي في مسابقة تحت 60 كغم.

