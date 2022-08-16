العربي يلتقي الأهلي في «طائرة العين»

محلية

يبدأ العربي اليوم مشواره في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة بمواجهة نادي الأهلي السعودي في 03:00 عصراً، فيما يلعب أيضاً المنتخب السعودي مع الزمالك المصري، والعين الاماراتي مع الجيل الصاعد الجزائري. يستضيف نادي العين الاماراتي البطولة على صالته حتى 21 أغسطس الحالي.

وقامت اللجنة المنظمة بتعديل جدول ونظام البطولة بعد انسحاب نادي غاز الجنوب العراقي حيث ستقام البطولة الأن بنظام الدوري من دور واحد بدلاً من المجموعتين.

ويسعى الأخضر من خلال هذه المشاركة إلى الاعداد بصورة مناسبة للموسم المقبل، وهو دعّم صفوفه بالمحترفين الروسي مكسيم شمياتخين والبيلاروسي فياسلاف شارابوفيتش كما تعاقد مع المحليين موسى بحروه ومحمد اسحاق ومبارك عبدالهادي وهو ما يؤكد أن الفريق يطمح إلى المنافسة بقوة على بطولات في الموسم المقبل. من جانب قال أمين السر ورئيس جهاز الكرة الطائرة في العربي فؤاد المزيدي أن ثقته كبيرة في الاعبين وبقدرهم على تقديم مستويات مميزة في البطولة تليق بأسم الأخضر، مؤكداً ان المشاركة في البطولة تهدف إلى اعداد الفريق بأفضل صورة للبطولات المحلية، مبيناً أن العربي سيظهر مستوى مغاير في الموسم المقبل عن ما قدمه الموسم الماضي.

