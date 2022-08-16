«الكرة» ينضم لبرنامج مواهب التطوير في «فيفا»

محلية

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على انضمام الاتحاد الكويتي لكرة القدم إلى برنامج «فيفا» لتطوير المواهب، الذي يعتبر جزءاً من رؤية رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو.

ويهدف البرنامج إلى تحسين المواهب الكروية وتطويرها خصوصاً فئتي الناشئين والشباب في جميع أنحاء العالم، مما يسهم في بناء قاعدة متينة تسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتخبات الوطنية.

ويتكون البرنامج من عدة مراحل لتأسيس آلية تطوير المواهب على مستوى الاتحاد والأندية الأعضاء على أن يستغرق مدة زمنية تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً.

كما اختار «فيفا» المحاضر الدولي ميشيل سابلون ليكون المشرف المعين من الاتحاد الدولي لمتابعة تطبيق برنامج تطوير المواهب مع الاتحاد الكويتي.

الجدير بالذكر أن ميشيل سابلون كان عضواً في الفريق الذي صاغ استراتيجية الاتحاد الكويتي لكرة القدم ورؤية 2030.

ويأتي تعيين ميشيل من قبل «فيفا» بناءً على الخبرة الطويلة وثقة الاتحاد الدولي بقدرته للإشراف على إدارة البرنامج.

كما أعلن «فيفا» عن تقدم أكثر من 100 اتحاد وطني للمشاركة في هذا البرنامج، لكن المشاركة تستوجب استيفاء عدد من الاشتراطات، وعلى ذلك تم قبول انضمام الكويت للبرنامج بعد قيام الاتحاد الدولي بالاطلاع على استراتيجية الاتحاد الجديدة، وكذلك الاطلاع على رؤية 2030 التي تتماشى مع متطلبات وخطط الاتحاد الدولي.

وسيسهم هذا البرنامج الرائد في وضع الاتحاد الكويتي على المسار الصحيح لبناء جيل جديد من اللاعبين الموهوبين. كما يمثل خطوة مهمة في استمرار التعاون مع الاتحاد الدولي.

