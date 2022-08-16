برجس مدرباً لـ«سلة الصليبخات»

محلية

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وقع نادي الصليبخات مع مدرب كرة السلة فهد برجس لتولي قيادة الفريق الأول خلال الموسم المقبل. وتسعى إدارة الصليبخات من خلال هذا التعاقد إلى تجهيز الفريق بصورة مميزة للموسم الجديد. ويعتبر برجس الذي لعب سابقاً في صفوف الصليبخات، من المدربين الشباب المتميزين الذين برزوا في الفترة الماضي. وشغل برجس منصب المدرب في نادي القرين كما درّب الفرق السنية في النادي وقدم معهم مستويات لافتة.

وأكد برجس انه تولى تدريب الصليبخات بعد اجتماعه مع ادارة النادي التي وعدته بدعم الفريق بأفضل الصفقات سواء المحلية أو الأجنبية، مؤكداً انه سيضم أكثر من لاعبي محلي خلال الأيام القليلة المقبلة كما سيبداً البحث عن محترفين مميزين لتدعم الفريق. وأشار برجس إلى انه اتفق مع اللاعبان محمد عنبر وحسين حاجيه على الانضمام إلى الصليبخات بالإضافة إلى بعض الأسماء التي ستتضح أكثر خلال الفترة المقبلة، كما أكد المدرب الجديد أن الفريق سينظم معسكراً خارجياً تحضيرا للموسم الجديد، وقال :»عازمون على تطوير الفريق بصورة مغايرة عن الموسم الماضي من أجل المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة».

