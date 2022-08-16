«عيال واحد» بطل محافظة الجهراء

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اختتمت أول من أمس بطولة كرة القدم للملاعب العشبية لمحافظتي الجهراء والعاصمة، التي ينظمها قطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة، وذلك بحضور د. مشعل الهدبة نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع وحامد الهزيم مدير إدارة الفعاليات والشراكات. حصد فريق «عيال واحد» لقب محافظة الجهراء، وجاء فريق أبو ريم في المركز الثاني، بينما توج فريق القصيد بلقب محافظة العاصمة، وحل في المركز الثاني فريق أحمد دحام. وأكد الهدبة أن هذه البطولات تستقطب أكبر عدد من المشاركين خلال فترة الصيف، وتأتي البطولات ترجمة على أرض الواقع لتوجيهات عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب وحمود فليطح مدير عام الهيئة بضرورة توفير كل السبل والبرامج امام الشباب الرياضي للاستفادة من هذه البطولات التي تعود عليهم بالنفع العام واللياقة البدنية والصحية والنفسية والارتقاء بمستوى الأداء وبما يعود عليهم بالنفع العام.

وقال الهدبة: «اكتمل التسجيل في الأيام الأولى من الاعلان عن البطولة وهذا يدل على الإقبال الكبير من قبل الشباب لمثل هذه البرامج»، متوجهاً بالشكر لكل من شارك في إنجاح هذه البطولة وإتاحة الفرصة لاستبيان وإظهار كل أنشطة الهيئة العامة للرياضة، متمثلة بقطاع الرياضة للجميع.

