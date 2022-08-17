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سقط حكم الملك الزاهد إدريس السنوسي بسبب عدائه الشديد لأبناء أسرته، وتحديداً فرع الشريف السنوسي بسبب وقوعه تحت تأثير بطانة غير صالحة، على رأسها مدير ديوانه الملكي إبراهيم الشلحي، الذي سيطر عليه، حتى قال ولي عهده الحسن الرضا، لم أؤمن بالسحر حتى رأيت تأثير الشلحي المطلق على عمي الملك... لاحقاً قتل ابن شقيق الملكة الشاب محيي الدين الشريف السنوسي إبراهيم الشلحي فأعدمه الملك ووضع جميع أفراد العائلة السنوسية تحت الإقامة الجبرية وجردهم من ألقابهم ونفى شبابهم ورجالهم لجبل نفوسة، وسلم أبناء إبراهيم الشلحي مسؤولية البلاط والتجارة والجيش، وقرر في أغسطس 69 ترك الحكم وتحويل البلاد إلى جمهورية يقرر البرلمان بعد عطلته الصيفية من يحكمها، لذا قرر رئيس أركان الجيش عبدالعزيز إبراهيم الشلحي القيام بانقلاب للاستيلاء على السلطة، كان موعده الفاتح من سبتمبر 69 إلا أن هناك من علم به وجعل القذافي يسبقه ويقوم بانقلابه المشؤوم في نفس اليوم.

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في عهد القذافي وبعد محاولة رفيق دربه الضابط عمر المحيشي الشركسي الانقلاب عليه في أغسطس 75، أقنعه بعض من حواليه بمقولة «أهلك كي لا تهلك» فاعتمد من تلك اللحظة على أقاربه ورجال قبيلته حتى كبر أبناؤه فاستباحوا مع أقاربهم البلاد والعباد بشكل لم تشهد له أمة مثيلاً، وساعدت تلك الاستباحة والفساد الشديد الذي صاحبها والتنازع الشديد بين الأبناء على الغنائم وعلى وراثة والدهم معمر الذي دمر على إضعاف الحكم وكسب كراهية الآخرين حتى سقط غير مأسوف عليه.

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آخر محطة:

1 - قرأت عشرات الكتب، ومئات المخطوطات عما حدث في ليبيا الملكية، وقد يكون من أهمها كتب رؤساء الوزراء آنذاك مصطفى بن حليم وعثمان الصيد، واختلافهما يسهِّل معرفة الحقيقة.

2 - كما قرأت عشرات الكتب والمخطوطات عما حدث في ليبيا القذافي، ومنها كتب القاضي المعارض محمد الهوني، الذي أصبح لاحقاً مستشاراً لسيف الإسلام القذافي، وكذلك كتب د. يوسف شاكير الأرناؤوطي الذي التقيت به مطولاً في إحدى المدن الأوروبية، وكان كذلك معارضاً ثم تحول إلى أقرب مستشاري معمر القذافي والمدافعين عنه، وكذلك إصدارات المعارضة الليبية بقيادة الدكتور محمد يوسف المقريف.

