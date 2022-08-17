الأربعاء 17 أغسطس 2022 ,20 محرم 1444
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صورة للفنان المصري محمد ورداني تبرز فنار المنتزه في الإسكندرية
صورة للفنان المصري المبدع محمد ورداني تبرز فنار المنتزه في الإسكندرية مضاء وسط مشهد غروب بديع تنعكس أنواره المتلألئة على مياه عروس البحر الأبيض المتوسط، ملقية التحية على آخر خيوط النهار. وقال ورداني لشبكة «سي إن إن» الأميركية، إنه أراد إظهار أحد المعالم الشهيرة في الإسكندرية ووصف مشهد الفنار بأنه شكَّل لوحة طبيعية بديعة مع إنارته الخافتة المتسللة وسط السحاب وأمواج البحر.
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