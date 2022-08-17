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أجلت الإدارة العامة للجمارك خضوع السجائر الإلكترونية للضريبة الجمركية المقدرة بنسبة 100 % الى اول يناير 2023 بدلا من اول سبتمبر 2022.

وكان مدير الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان عبدالعزيز الفهد اصدر تعليمات بالتأجيل لمدة 4 أشهر.

ووفقا للتعليمات الجمركية التي حملت رقم 72 لسنة 2022 فقد تم تأجيل تطبيق الضريبة على الخراطيش المحتوية على نيكوتين ذات الاستخدام مرة واحدة وعبوات السوائل أو الجل المحتوية على نيكوتين سواء كانت منكهة أو غير منكهة إلى 1 يناير 2023 بدلا من 1 سبتمبر المقبل.

وتأتي تلك التعليمات إلحاقا بالتعليمات الصادرة في فبراير 2022 بشأن نظام التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تقضي بخضوع الخراطيش المحتوية على نيكوتين ذات الاستخدام مرة واحدة منكهة وغير منكهة وعبوات السوائل أو الجل المحتوية على نيكوتين منكهة أو غير منكهة للضريبة الجمركية بنسبة 100 %.

وتضمنت التعليمات أنه وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل فقد تقرر تأجيل خضوع 4 أصناف للضريبة وهي الخراطيش المنكهة المحتوية على نيكوتين ذات الاستخدام مرة واحدة ، وغير المنكهة المحتوية على نيكوتين ذات الاستخدام مرة واحدة ، وعبوات السوائل أو الجل المنكهة المحتوية على نيكوتين وعبوات السوائل أو الجل سواء كانت بنكهة أو من غير منكهة.

