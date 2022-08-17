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مكانة خاصة تتمتع بها « المانجو»، لدى غالبية الشعب المصري، والتي جعلتها تتربع على عرش الفاكهة الصيفية، وتشتهر عدة محافظات مصرية بزراعة «المانجو»، غير أن محافظة الإسماعيلية تحتفظ بـالنصيب الأكبر، لهذه الشهرة، ودائما يرتبط أي حديث عن «المانجو»، بالمدينة الباسلة التي تنتج أجود الأنواع.

الشهرة العريضة كانت سبباً رئيساً في إعلان المحافظة عن تنظيم «مهرجان المانجو» الذي ينطلق خلال يومي 19 و20 أغسطس الحالي في مدينة الإسماعيلية، وذلك بهدف الترويج للزراعة والسياحة في الإسماعيلية بشكل خاص.

والمهرجان سيكون عبارة عن موكب كبير يضم سيارات مزينة بالمانجو في شارع محمد علي أشهر شوارع مدينة الإسماعيلية ، وستوجه الدعوة إلى عدد كبير من الوزراء، ووجهت الدعوة لـ25 سفيرا وقنصلا لتنشيط السياحة واستقطاب المستثمرين لمحصول المانجو بهدف التنشيط السياحي والتجاري للمحافظة.

وتعتبر «سياحة المانجو» من المصطلحات الجديدة في البيئة المصرية حيث انتشرت رحلات عائلية للمزارع في موسم الحصاد.

ويقدم أصحاب المزارع للزوار مع المانجو الطازج الشاي التراثي في الإسماعيلية والمعروف باسم « شاي الراكية»، مع أكلات الريف المصري كالفطير والجبن والعسل ومعايشه الأجواء الريفية، ولاقى هذا النوع من السياحة رواجا بين مختلف طبقات المجتمع.

وينال «المانجو الاسمعلاوى» شهرة عالمية، حيث أشاد عدد من السفراء الأجانب بطعمه المميز، ومنهم جريج لويس سفير نيوزيلندا لدى القاهرة، الذي حرص على التقاط صورة تذكارية ونشرها عبر «تويتر»، كما دشن لويس هاشتاغ بعنوان «#مصر_أم_المانجو»، وسرعان ما جرى تداول تغريدة السفير بين الحسابات الرسمية للسفراء مسجلين إعجابهم الشديد بالمانجو التي وصفوها بـ«الأفضل في العالم».

