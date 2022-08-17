أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الكونغو وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى الأمير هانز آدم الثاني أمير إمارة ليختنشتاين عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولإمارة ليختنشتاين وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته ولأسر ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها ولاية (جيغاوا) في شمالي نيجيريا والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

