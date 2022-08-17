أول النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجياً له وافر الصحة والعافية.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى الأمير هانز آدم الثاني أمير إمارة ليختنشتاين، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجياً له وافر الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته ولأسر ضحايا الفيضانات، التي تعرضت لها ولاية (جيغاوا) في شمالي نيجيريا، مبتهلاً سموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

