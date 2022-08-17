أول النهار

دعت وزارة الخارجية المواطنين الكويتيين الراغبين في استخراج تأشيرات (شنغن) ضرورة تقديم طلب التأشيرة عن طريق المكاتب المعتمدة من قبل السفارات المعنية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أمس أهمية تقديم طلب التأشيرة قبل مدة كافية من موعد السفر (عدة أشهر) مع التأكيد على تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى المكتب المعتمد من قبل السفارة وتجنب التعامل مع وسطاء غير معتمدين من قبل السفارة لحجز موعد تقديم طلب التأشيرة.

وشددت على الالتزام بالموعد المقدم من المكتب المعتمد من قبل السفارة لتجنب أي تأخير لعملية استصدار التأشيرة وأهمية متابعة النشرات الدورية التي تصدرها السفارات والحرص على استقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

من جانب أخر قدم السفير ناصر الهين أوراق اعتماده إلى المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف تاتيانا فالوفايا مندوبا دائما الكويت لدى مكتب الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

وقال السفير الهين في تصريح لـ(كونا) إنه نقل أثناء اللقاء تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى فالوفايا مثمنا دور الامم المتحدة ومكتبها في جنيف والهيئات الدولية التابعة لها في جميع المجالات لا سيما العمل الإنساني الذي تتلقاه الشعوب والدول لرفع المعاناة عنها.

وأضاف أن فالوفايا أشادت بجهود الكويت في العمل الانساني الذي تضعه ضمن أولويات سياساتها الخارجية وعطائها المتميز وتعاونها مع مكتب الامم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى التابعة للأمم المتحدة في جنيف.

وكان السفير الهين قد التحق بوزارة الخارجية الكويتية عام 1992 وعمل ضمن وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك وعضوا ببعثات الكويت الدبلوماسية في كل من القاهرة والعاصمة الكورية سيؤول.

كما تولى السفير الهين منصب مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكويتية بدرجة وزير مفوض ثم عمل نائبا مساعدا لوزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.

وشغل السفير الهين أيضا منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا فيما شارك وترأس وفود الكويت في العديد من المؤتمرات الدولية والاقليمية.

