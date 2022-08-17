الأولى

ينتظر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الذي من المتوقع ان يتم الإعلان خلاله عن إصدار مرسوم ضرورة يتم بموجبه التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقا لعناوين الافراد المسجلة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وذلك بعدما ترددت انباء عن وجود اكثر من 100 الف مواطن تختلف قيودهم عن عناوينهم السكنية وذلك وفق ما اوردته لجنة فحص القيود الانتخابية. وقالت مصادر لـ النهار ان هذا المرسوم اذا تم صدوره سيتضمن اضافة المناطق الجديدة وسكانها ممن تزيد اعمارهم على 21 سنة في جداول الناخبين بشكل تلقائي، وكذلك مناطق مناطق جابر الاحمد والنهضة وشمال غرب صليبيخات والفنيطيس والمسايل وابوالحصانية وابوفطيرة ومدينة صباح الاحمد وجنوب صباح الاحمد والوفرة السكنية وانجفة وغرب عبدالله المبارك.

ولفتت المصادر الى ان المرسوم قد يتضمن نصوصا بشأن التقييد التلقائي لهذه السنة فقط لكل كويتي بلغ سن الـ 21 في جميع الدوائر كما حصل مع تجربة اقرار قانون الحقوق السياسية للمرأة في عام 2005 حيث تضمنت اجراءات القانون التسجيل التلقائي بجداول الناخبين لكل امرأة بلغت الـ 21 سنة وفق عناوين البطاقة المدنية.

وقالت : ان نصوص المرسوم بقانون يجب ان تتضمن النص على وجود فترات للاعتراض على القيود وتصحيحها.

ولفتت المصادر الى ان الوضع الحالي قد يؤخر صدور مرسوم الدعوة حتى نهاية الشهر الحالي، من اجل توفير مهلة زمنية واقعية لقيام الاجهزة المعنية باجراءات نشر الجداول والاعتراض والتصحيح، قبل صدور مرسوم الدعوة للانتخاب وتحديد يوم الخميس 29 سبتمبر على الارجح موعدا للاقتراع.

وتوقع المصادر ان يسند المرسوم للمعلومات المدنية مسؤولية اتخاذ قرارات يبنى عليها تخريج الجداول الانتخابية اعتمادا على تاريخ الاسناد الزمني للعنوان اثناء التصويت بمدة سنة قبل موعد الانتخاب، وذلك لمنع التلاعب في تغيير العناوين التي قد تكون تمت في الآونة الاخيرة استعدادا للانتخابات المقبلة.

وتوقعت ان يحدد المرسوم قرارات كثير من النواب السابقين والمرشحين الجدد بشأن خوض الانتخابات، ويضعف فرص نجاح او تراجع مراكز اكثر من 10 نواب سابقين موزعين على الدوائر الاولى والثانية والثالثة.

الى ذلك أكد الخبير الدستوري د. ابراهيم الحمود أن اصدار مرسوم الضرورة الخاص بالتصويت وفقا للبطاقة المدنية يتيح لأي مرشح أو ناخب ان يتقدم بالطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية أثناء الدعوة للانتخابات أو قبل الدعوة أو أثناء إجراء الانتخابات أو بعد ظهور النتائج بشأن دستورية هذا المرسوم وإن كانت الضرورة متوافرة فيه من عدمه.