الأولى

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، فهد الشريعان، قراراً ينظّم العمل في الجمعيات التعاونية ويسهم في الحد من التعيينات الانتخابية من قبل بعض مجالس الادارات. نص القرار على أن يقتصر التعيين على الاحتياجات الفعلية، وعلى ألّا تتجاوز نسبة الرواتب للوظائف الإشرافية والوظائف التنفيذية 7 % تحتسب وفقا لآخر تـقـريـر مـالي دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية. وشمل القرار في مادته الثانية أنه يتعين على الجمعيات التي تجاوزت نسبة التوظيف المقررة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها بما يتطلبه ذلك من مراجعة عـقـود التوظيـف كافة وعند الاقتضاء إنهاء هذه العقود أو عدم تجديدها، كما أنه على كل جمعية أن تقوم خلال شهر مـن دخـول هـذا القرار حيـز النـفـاذ مـوافـاة إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بمـا تم اتخاذه من إجراءات في سبيل مراعاة نسبة التوظيف القصوى المسموح بها.