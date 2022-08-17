الأولى

كشفت مصادر لـالنهار، عن أن تقارير دولية جددت نصحها للكويت، بضرورة الاستعداد لصدمات أسعار النفط، من خلال إجراءات اصلاحية اقتصادية سريعة، مثنية في الوقت ذاته على توجهات إنعاش الترفيه والسياحة الداخلية، وفتح أبواب الاستثمار الأجنبي وتسهيل وتطوير بيئة الأعمال.

وأوضحت أن مؤشرات أسعار النفط لا تدعو للاطمئنان، حيث تتقلب سريعاً وبشكل مفاجئ، فمع ارتفاعات اسعار الطاقة تبحث الاسواق المستهلكة عن بدائل رخيصة، لتقليل فواتيرها من الاستيراد، كما لاحت أزمات تنذر بركود عالمي وشيك منها أزمات العقار والطاقة، ووضع نشاط المصانع في الصين وعدة دول أخرى. وقالت المصادر: إن الانفاق الهائل للكويتيين على السياحة بالخارج يدعو لضرورة فتح منافذ ترفيهية اوسع بالداخل، حيث إنه وفقا لاحصاءات ما قبل جائحة كورونا فقد كان المواطنون ينفقون 16 مليار دولار سنويا على السياحة الخارجية وغيرها من الزيارات ورحلات العلاج.

وبينت أن خطوات الاصلاح الاقتصادي كانت بطيئة للغاية لفترات طويلة، وأَنه قد آن أوان تنويع مصادر الدخل بشكل حقيقي بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط.

وابدت المصادر تفاؤلها من قرب إزالة القيود السياسية التي عرقلت معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط، حيث ان الصراعات السياسية كانت حجر عثرة في طريق التطوير، إلا ان الحقبة الحالية تبشر بتعاون مثمر بين السلطات المعنية.

وقالت ان الصندوق السيادي الكويتي مازال مصداً منيعاً ضد الصدمات، خاصة مع الاستراتيجيات الجيدة لإدارته والتي تأخذ في عين الاعتبار القراءة المستقبلية الحصيفة للأسواق ومخاطرها، وكيفية تحقيق افضل العوائد.