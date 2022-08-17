الأولى

أظهرت بيانات رسمية، تراجع حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية بواقع 1.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وبنسبة تراجع قدرها 2.54 % على أساس سنوي. ووفق البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية بلغت حيازة الكويت من السندات في يونيو 2022 ما قيمته 46 مليار دولار، مقارنة بـ47.2 مليار دولار في الشهر المماثل من العام الماضي. وانخفضت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية شهرياً بـ0.65%؛ إذ كانت تبلغ في مايو 2022 نحو 46.3 مليار دولار. ووزعت حيازة الكويت في يونيو الماضي بحسب البيان بين 35.557 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و10.400 مليارات دولار سندات قصيرة الأجل. وواصلت الكويت احتلال المركز الثاني عربياً بحيازة سندات الخزانة الأميركية، تسبقها المملكة العربية السعودية التي تحل أولاً بقيمة 119.2 مليار دولار، وثالثاً جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 39.9 مليار دولار، ثم العراق بـ32 مليار دولار. وعالمياً، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات خزانة أميركية بقيمة 1.236 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ967.8 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ615 مليار دولار.