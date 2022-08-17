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بغداد – الوكالات: شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي امس، على أن «المشكلات يجب أن تحل بالحوار ثم الحوار»، مشيراً إلى أنه سيدعو اليوم إلى «حوار وطني عراقي لكل قادة البلد» لحل الأزمة الحالية، فيما أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس تأجيل مظاهرة السبت بعد ان اتهم قيادي في تياره القوى المنضوية ضمن «الاطار التنسيقي» بدفع البلاد الى «حرب أهلية». وخلال جلسة حكومته امس قال الكاظمي: «للأسف ما زلنا نعيش التحديات السياسية والانسداد السياسي وانعكاساته على أداء الحكومة» مؤكدا أن «الحكومة ليست طرفاً في الصراع السياسي». وتابع «لقد كان قرارنا في هذه الحكومة هو ألّا نتورّط بالدم العراقي، لا اليوم ولا غدا، الدم العراقي غالٍ، والمشاكل يجب أن تحل بالحوار ثم الحوار، ولهذا غداً سوف أدعو إلى حوار وطني عراقي لكل قادة البلد؛ من أجل المساهمة في إيجاد حل، والتفكير في حل هذه القضية».

وخاطب الكاظمي القادة السياسيين في العراق قائلا «الكل زائل والتاريخ هو الحكم، يجب أن نكون بمستوى التحدي».

الى ذلك أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس تأجيل تظاهرات السبت المقبل، فيما أشار إلى أنه سيتم الإبقاء على الاعتصام «حتى تحقيق المطالب». وقال الصدر في تغريدة إن «الشعب سيبقى على اعتصامه حتى تحقيق مطالبه»، مضيفاً: «نعلن تأجيل موعد تظاهرة يوم السبت إلى إشعار آخر».

وفي وقت سابق امس كان قيادي مقرب من مقتدى الصدر قد قال إن دعوة الإطار التنسيقي المقرب من إيران لتظاهرات كبيرة لا تخيف التيار الصدري. ووصف صالح محمد العراقي، الإطار التنسيقي بأنه «ثالوث يلعب بالنار» و«يؤجج لحرب أهلية في العراق» متهماً الاطار «باستخدام العنف ضد الأجهزة الأمنية». وجاءت هذه التطورات بعد ان دعت اللجنة المنظمة لتظاهرات «الإطار التنسيقي» انصارها الى «الاستعداد العالي والجاهزية التامة» للانطلاق بتظاهرات كبرى. مشيرة الى أن زمان ومكان التظاهرات المزمعة سيتم تحديدهما قريباً.