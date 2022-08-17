الأولى

أرسلت وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رداً على ما نشرته «النهار» في عددها أمس بعنوان «إلى وزيرة الاتصالات.. مع التحية» وهذا نصه: رداً على ما نشر في صحيفتكم الموقرة حول انقطاع الخدمة الهاتفية في ضاحية عبدالله السالم، بداية تهديكم وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحياتها وتمنياتها لكم بدوام التوفيق والنجاح، وبالإشارة الى الموضوع أعلاه نود افادتكم بأن تعطيل الخدمة الهاتفية جاء بسبب عطل في الكيبل الرئيسي نتيجة تسرب مياه الصرف جراء كسر في منهول صرف صحي رئيسي أدى الى تغلغل المياه لثلاثة مناهيل تابعة لوزارة المواصلات.

علما بأنه تمت مخاطبة الإدارة المعنية بوزارة الأشغال العامة لحظة تسلم البلاغ حيث قامت مشكورة بإصلاح المناهيل المذكورة، فيما قامت وزارة المواصلات بسحب المياه من المناهيل المتضررة واصلاح جزء من الكيبل المتضرر واستعادة الجزء الأول من خطوط الهاتف فيما جار استبدال الجزء الثاني من الكيبل.

وتؤكد وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ان فرق الطوارئ في وزارة المواصلات جاهزة وعلى أهبة الاستعداد للتعامل مع الأعطال بوجه السرعة، وتدخر جهدها لإنهاء المشكلات التي تواجه المواطنين وفي أي وقت.