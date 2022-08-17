وطن النهار

استجاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد الى مناشدات مفتشي أمن المطار بصرف علاوة بدل نوبه خلال جولته في مطار الكويت الدولي يوم الأحد الماضي.

واعتمد الوزير علاوة بدل النوبة لمفتشي أمن المطار، ووجه بسرعة استحداث تدرج وظيفي لشاغلي وظيفة «مفتش امن مطار» وفق القوانين المنظمة في ديوان الخدمة المدنية.

من جانب اخر، لليوم الرابع على التوالي واصلت الفرق الأمنية حملتها الواسعة في جليب الشيوخ والمهبولة، وقد اسفرت الحملات الامنية عن ضبط عدد من مخالفين القانون تم احالتهم إلى الجهات المختصة. ووفق مصدر أمني أن بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ومتابعة من وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس لليوم الرابع على التوالي واصلت الفرق الأمنية حملتها الواسعة في جليب الشيوخ والمهبولة، حيث اسفرت الحملات الامنية عن ضبط عدد من المخالفين للقانون والاقامة وتمت احالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.