وطن النهار

تمكن رجال الامن الجنائي من ضبط شبكة دعارة مكونة من 19 شخصا من الجنسية الآسيوية في منطقة السالمية، تمت احالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات و الاعلام الامني انه ضمن الجهود المتواصلة لقطاع الامن الجنائي في ضبط الخارجين عن القانون و القائمين على الاعمال المنافية للاداب العامة، تمكنت ادارة حماية الاداب العامة من ضبط شبكة دعارة مكونه من 19 شخصا من الجنسية الاسيوية 3 رجال و 16 فتاة لقيامهم باعمال منافية للاداب العامة و السمسرة في منطقة السالمية، وأكدت الادارة انه جارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم و احالتهم الى الجهات المختصة. ومن جانب اخر تمكن رجال الامن الجنائي ممثلا في إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص من ضبط فتاة من الجنسية الآسيوية في منطقة شرق تروج إلى الأعمال المنافية للآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، واكدت التحريات بعد ضبطها انها تنتمي الى شبكة دعارة دولية وتمت احالتها الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.

