وطن النهار

‏‎تمكن رجال الجمارك من مفتشين النوبات ومفتشين فريق الاستهداف الجمركي المستحدث اخيراً لمواكبة عمليات التهريب الجديدة والمعقدة من احباط محاولة ادخال 140 كيلو من مادة «القرطوم» المخدرة الى الكويت عن طريق ادارة الجمرك الجوي، قادمة من احدى الدول الا?سيوية.

‏‎وفي تفاصيل الضبطية تم رصد الشحنات المشبوهة وإخضاعها الى التفتيش الدقيق الذي اثمر عن ضبط هذه الكميات الكبيرة من المخدرات القادمة من احدى الدول الا?سيوية، فتم العثور على 140 كيلو من مادة «القرطوم» الممنوع استيرادها بحسب القوانين الجمركية الصادرة بهذا الشا?ن، وتم اتخاذ الاجراءات الجمركية اللازمة. واشاد مدير عام الجمارك سليمان الفهد بالتعاون المشترك بين وزارة الداخلية ممثلة في ادارة مكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك ممثلة بقطاع البحث والتحرى الجمركي الذي اثمر عن ضبط المتهمين واحالتهم الى جهات الاختصاص. وافاد الفهد بانه لا تهاون مع كل من تسول له نفسه العبث في امن البلاد شاكراً رجال الجمارك الاوفياء في جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية. وحذرت الادارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بجميع اشكالها وانواعها الى البلاد، مشددة على انه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الاجراءات الجمركية بحقه.

