وطن النهار

أوضحت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء تنفيذ جولة ميدانية بمناطق العبدلي وطريق المطلاع والصبية لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي، ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت هشتاق «شارك_ بنظافتها». وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية المحافظة فهد القريفه أن الجولة التي تم تنفيذها من قبل مراقبة النظافة العامة قد أسفرت عن رفع 12 سيارة مهملة في مناطق العبدلي وطريق المطلاع والصبية بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بانتهاء فترة وضع ملصق الإنذار وقد تم إرسالها لموقع حجز البلدية.