وطن النهار

في إطار الحملة التي أطلقتها البلدية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي وبالتعاون مع قوة الإطفاء العام في جميع المحافظات للكشف عن السراديب المستغلة تجاريا مخازن والمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لأي غرض غير المرخص لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات، والجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في البلدية قام الفريق الرقابي برصد سردابين مخالفين في منطقة السالمية يتم استخدامهما في غير الأغراض المرخصة «تخزين أدوية».

وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ في فرع بلدية محافظة حولي إبراهيم السبعان أن الفريق الرقابي قام على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخزنين بإغلاقهما وإبلاغ قوة الإطفاء العام ووزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وأشار إلى إنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السردابين من قبل قوة الإطفاء العام وإدارة التفتيش على الأدوية بقطاع الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة، ممثلة في الدكتور خالد العلي لمخالفة اللوائح والقوانين. وأشار إلى أن الفرق الرقابية ستواصل رصدها لكل السراديب المخالفة في جميع مناطق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

