وطن النهار

أنجز معهد الكويت للأبحاث العلمية، في سبق علمي فريد من نوعه، مشروعا بحثيا بعنوان: «استخدام الذكاء الصناعي لنمذجة تأثير الطفرات الجينية على الصحة العامة».

وتمكن الباحثون من استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتأثير الطفرات الجينية المنفردة على النمو العام لفطر الخميرة الذي يتميز بقلة عدد جيناته وامكانية التلاعب بها وتعطيلها في المختبر.

وبعد النجاح المبدئي لهذه النمذجة، استطاع الباحثون تطبيقها للتنبؤ بتأثير الطفرات الجينية المنفردة على الصحة العامة لأحياء متعددة من بينها الانسان وذبابة الفاكهة.

هذا، وتتمثل اهم مخرجات المشروع في خفض الكلفة الاقتصادية للدراسات الجينية.

واكتشاف اهداف جينية جديدة لتشخيص المرضى، بالاضافة الى تطوير عقاقير لمعالجة بعض الأمراض الجينية.

لا سيما ان النمذجة المطورة من قبل الباحثين لديها القدرة ايضا على التنبؤ بتأثيرات الطفرات المتراكمة المتعددة التي تصيب اكثر من جين منفرد في نفس الوقت، اذ تمكنت هذه النمذجة من التنبؤ بما اذا كانت هذه الطفرات المتراكمة قد تؤدي الى تفاقم الحالة المرضية ام التخفيف من حدتها المرضية الى درجة الشفاء الكامل.

وترأس البحث كلٌ من د. بدر العنزي باحث علمي في علم الخلية والجينات من مركز ابحاث البيئة والعلوم الحياتية، ود. محمد خاجه باحث علمي في علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي من دائرة تطوير النظم والبرمجيات، ود. سجى فخرالدين باحث علمي في علم الهندسة الحيوية من مركز ابحاث البيئة والعلوم الحياتية.

وتم تمويل هذا البحث من قبل المركز العالمي للهندسة الجينية والعلوم الحيوية التابع للأمم المتحدة، كما تم نشره في المجلة العالمية «بايونفرماتك» الصادرة عن جامعة اوكسفورد في المملكة

المتحدة.

