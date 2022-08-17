وطن النهار

نظمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية يوم امس ورشة عمل فنية ضمن ورش العمل الفنية التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان (استخدامات انظمة الطاقة المتجددة بالمشاريع الاسكانية) بحضور ممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لدول مجلس التعاون وممثلين من جهات الدولة بالاضافة لحضور عدد كبير عن بعد.

واستهل نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم م. ناصر خريبط ورشة العمل بتوضيح دور الطاقة المتجددة وتحقيق مبادئ الاستدامة بالمشاريع الاسكانية، فيما تناولت الورشة المقدمة من رئيس قسم الأعمال الكهربائية والطاقات المتجددة م. بدور الشراح اهمية تطبيق مصادر الطاقة المتجددة بالمشاريع الاسكانية وسلطت الضوء بشكل مفصل لمشاريع المؤسسة التي تم تطبيق انظمة الطاقة الشمسية بها وقامت المؤسسة بعرض توصياتها لتطوير آلية العمل بين مختلف الجهات وتضافر الجهود المحلية والاقليمية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة بالمنطقة.

وصاحبت الورشة المقدمة زيارة موقعية للوفد الخليجي وممثلي الجهات الرسمية لمشروع غرب عبدالله المبارك لعرض احد مشاريع الطاقة المتجددة المنفذة على الطبيعة مع الوفد الخليجي وممثلي الجهات الرسمية.

