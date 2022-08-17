وطن النهار

قال رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي د. هلال الساير ان نادي المتطوع الصغير، الذي دشنته الجمعية في 18 يوليو الماضي يأتي في سياق برامج الاستثمار بالعنصر البشري الذي تتبناه الكويت.

وأضاف الساير في كلمة خلال حفل اختتام فعاليات النادي السنوي، الذي استمر لمدة شهر بمشاركة 85 طفلا ان جمعية الهلال الأحمر تحرص على اعداد اطفال مبادرين نحو العمل التطوعي يشعرون بآلام الآخرين بما يسهم في تقوية الرسالة الانسانية والاجتماعية في المجتمع، ويخلق جيلا محبا للتطوع والعمل ومساعدة المحتاج.

وأفاد بأن المشاركين تعلموا المبادئ السبعة للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر اضافة الى الانخراط في انشطة النادي التربوية والترفيهية.

وأشار الى تسخير جميع الامكانات والخبرات للمتطوعين الصغار من قبل خيرة المدربين في مجال الاسعافات الأولية وصفوة المعلمين في المجالات التربوية.

وذكر ان نادي المتطوع الصغير قدم عبر فعالياته اكثر من جانب معرفي وترفيهي وعملي لغرس ثقافة التطوع لدى الناشئة، معززا روح التعاون والقيادة في نفوسهم.

ولفت الى سعي جمعية الهلال الأحمر لتنظيم العديد من الفعاليات التربوية الهادفة والمفيدة لاعداد متطوع صغير قادر على التصرف في الأزمات من خلال الاسعاف الأولي على قدر طاقته.

واشتملت فعاليات النادي التي اقيمت في مقر الجمعية على اكسابهم المهارات القيادية والابداعية وتنمية الذكاء الاجتماعي لديهم. وتضمنت برامج النادي التي نظمت خلال الفترة المسائية التدريب على الاسعافات الأولية وتنظيم الوقت والثقافة الصحية والرياضة المثالية وصحة الأسنان والمحافظة على البيئة البحرية والبرية علاوة على توسيع مداركهم تجاه العمل التطوعي وتعريفهم بمبادئ الحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

