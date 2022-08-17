مال وأعمال

كشفت مصادر لـ«النهار» أن تقارير دولية جددت نصحها للكويت، بضرورة الاستعداد لصدمات أسعار النفط، بإجراءات اصلاحية اقتصادية سريعة، مثنية في الوقت ذاته على توجهات إنعاش الترفيه والسياحة الداخلية، وفتح أبواب الاستثمار الأجنبي وتسهيل وتطوير بيئة الأعمال.

وأوضحت أن مؤشرات أسعار النفط لا تدعو للاطمئنان، حيث تتقلب سريعاً وبشكل مفاجيء، فمع ارتفاعات اسعار الطاقة تبحث الاسواق المستهلكة عن بدائل رخيصة، لتقليل فواتيرها من الاستيراد، كما أن أزمات لائحة تنذر بركود عالمي وشيك منها أزمات العقار والطاقة، ووضع نشاط المصانع في الصين وعدة دول أخرى.

وبينت أن خطوات الاصلاح الاقتصادي كانت بطيئة للغاية لفترات طويلة، وأنه قد أن أوان تنويع مصادر الدخل بشكل حقيقي بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط.

وقالت المصادر ان الانفاق الهائل للمواطنين الكويتيين على السياحة بالخارج جميع انواعها يدعو لضرورة فتح منافذ ترفيهية اوسع بالداخل، حيث أنه ووفقا لاحصاءات ما قبل جائحة كورونا فقد كان المواطنون ينفقون 16 مليار دولار سنويا على السياحة الخارجية.

وابدت المصادر تفاؤلها من قرب إزالة القيود السياسية التي عرقلت معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط، حيث ان الصراعات السياسية كانت حجر عثرة في طريق التطوير، إلا ان الحقبة الحالية تؤشر لتعاون مثمر بين السلطات المعنية.

وقالت ان الصندوق السيادي الكويتي مازال مصداً منيعاً ضد الصدمات، خاصة مع الاستراتيجيات الجيدة لإدارته والتي تأخذ في عين الاعتبار القراءة المستقبلية الحصيفة للأسواق ومخاطرها، وكيفية تحقيق افضل العوائد.

