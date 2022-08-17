مال وأعمال

كشفت بيانات رسمية تراجع حيازة دولة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية بواقع 1.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وبنسبة تراجع قدرها 2.54 % على أساس سنوي. ووفق البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية بلغت حيازة الكويت من السندات في يونيو 2022 ما قيمته 46 مليار دولار، مقارنة بـ47.2 مليار دولار في الشهر المماثل من العام الماضي.

كما انخفضت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية شهرياً بـ0.65%؛ إذ كانت تبلغ في مايو 2022 نحو 46.3 مليار دولار.

ووزعت حيازة الكويت في يونيو الماضي بحسب البيان بين 35.557 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و10.400 مليارات دولار سندات قصيرة الأجل.

واصلت الكويت احتلال المركز الثاني عربياً بحيازة سندات الخزانة الأميركية، تسبقها المملكة العربية السعودية التي تحل أولاً بقيمة 119.2 مليار دولار، وثالثاً جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 39.9 مليار دولار، ثم العراق بـ32 مليار دولار.

وعالمياً، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات خزانة أمريكية بقيمة 1.236 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ967.8 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ615 مليار دولار.

وبشكل عام، بلغت سندات الخزانة الأميركية في يونيو 2022 نحو 7.431 تريليون دولار، بتراجع 1.17% عن مستواها في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 7.519 مليارات دولار.

يُذكر أن ما تفصح عنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات الدول بأذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

