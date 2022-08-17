مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، فهد الشريعان، قراراً ينظّم العمل في الجمعيات التعاونية. ونص القرار على أنه ينبغي على الجمعية اتباع سياسة التعيين الرشيدة بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء الجمعية وحسن سيرها ووفقا لاحتياجاتها الفعلية، وعلى ألّا تتجاوز نسبة الرواتب للوظائف الإشرافية والوظائف التنفيذية 7%إلى المبيعات تحتسب وفقا لآخر تـقـريـر مـالي دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية.

وشمل القرار في مادته الثانية أنه يتعين على الجمعيات التي تجاوزت نسبة التوظيف المقررة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها بما يتطلبه ذلك من مراجعة عـقـود التوظيـف كافة وعند الاقتضاء إنهاء هذه العقود أو عدم تجديدها، كما أنه على كل جمعية في هذه الحالة أن تقوم خلال شهر مـن دخـول هـذا القرار حيـز النـفـاذ مـوافـاة الوزارة- إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بمـا تم اتخاذه من إجراءات في سبيل مراعاة نسبة التوظيف القصوى المسموح بها.

